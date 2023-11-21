Bir aile içi vahşet daha: Eşine ve oğluna kurşun yağdırdı

Türkiye'de yeni gün yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. Kocaeli'nde bir kişi eşini öldürüp, oğlunu yaraladı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen B.G. ile evli olduğu K.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Oğulları Salih G.'nin de dahil olmasıyla çıkan kavgada B.G. silahla ateş ettiği K.G. ile oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, K.G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli B.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan K.G.'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.

AA