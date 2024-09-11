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Bir bardak su cinayeti kamerada

Bir bardak su cinayeti kamerada
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Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki bir genç çıkan kavgada feci şekilde darp edilerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ise bir bardak su istemesiyle çıktığı iddiası kan dondurdu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 6 Eylül'de 2 kişi arasında çıkan tartışma bir anda sopalı kavgaya dönüştü. 

Kavga sırasında taraflardan M.K. aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanarak Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak M.K. tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A.I, (37) çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sosyal medyadaki görüntü: Bir bardak su cinayeti

Cinayetle sonuçlanan kavgaya dair bir görüntü ise sosyal medyada yayıldı. Sosyal medyada yer alan görüntü ve iddialara göre M.K. önünden geçtiği bir fabrikanın çalışlarından bir bardak su istedi. Getirilen suyu içen M.K. susuzluğu geçmeyince bir bardak daha su istedi. Bu istek üzerine M.K. ve fabrika çalışanları arasında tartışma çıktı. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan M.K., G.A.I. tarafından darp edilmeye devam edildi. 

Etiketler kahramanmaraş kavga darp dayak bir bardak su cinayet
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