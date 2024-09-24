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  4. Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü

Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha: Cani eş boğarak öldürdü

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Manisa'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi eşyalarını almak için gittiği evde tartıştığı eşini boğarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi.

Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başlayan G.E. (40) ile güzellik salonu işletmecisi eşi S.E. (39), bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. 3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten S.E., G.E.'yi telefonla arayarak eve gelip eşyalarını almasını istedi. Eve giden G.E., eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada G.E., eşi S.E.'i boğarak öldürdü. G.E., olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evin çocuk odasında S.E.'in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından S.E.'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

G.E., polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

İHA

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