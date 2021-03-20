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Bir ilginç olay! Müebbet aldı, mahkemeye teşekkür etti

Antalya'da 2 yıl önce eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu sokak ortasında öldüren adam, müebbet cezasına çarptırılırken karar için mahkeme başkanına teşekkür etti.

6 Ekim 2019 tarihinde, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Bayram Kır'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Celil D.'nın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, Bayram Kır'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği 'ömür boyu hapis' istemli mütalaasını tekrar ederken, maktul yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Öldürülen Bayram Kır'ın avukatı Rıdvan Yıldız ise sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını, hiçbir indirim yapılmamasını istedi.

Sanık Celil D. olay anında Bayram Kır ile konuşmak istediğini, kaçmaya başlayınca ateş ettiğini söyledi. D., maktulün eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğünü, bunu ispat edemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti Celil D.'yı Bayram Kır'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. D.'nın olayda kullandığı ruhsatsız silah için ise 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığa indirim uygulamadı.

Mahkeme başkanı sanığa aldığı cezayı tebliğ ettikten sonra davanın bittiğini söyledi. Bunun üzerine sanık D., mahkeme başkanına teşekkür etti.

Etiketler hakim müebbet teşekkür
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