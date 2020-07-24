Bir ilimizde daha vahşete izin çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Av Turizmi Uygulama Talimatı”nda, Bingöl’de, 7 çengel boynuzlu dağ keçisi ve 7 yaban keçisinin öldürmesi de yer aldı.

2020-2021 yılları arasında “Av Turizmi Uygulama Talimatı”nda avın açılış ve kapanış tarihleri, izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitleri, avlanma izni verilen avlaklar ile sahalar belirlendi.

Buna göre, bazı bölgelerde Anadolu yaban koyunu, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, melez yaban keçisi, ceylan, karaca, yaban domuzu, çakal ve tilki avına 31 Mart 2021 tarihine kadar izin verildiği belirtildi. Her bir yaban keçisi için 14 bin TL avlanma ücreti belirlenirken, çengel boynuzlu dağ keçileri için ise 8 bin 500 TL avlanma ücreti belirlendi. Ülke genelinde 480 yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karacanın avlanmasına izin verildi.

Dersim’de 17 dağ keçisinin öldürülmesi için yapılan ihale, tepkiler üzerine iptal edilmişti.