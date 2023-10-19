Bir kadın cinayeti daha: 67 yaşındaki kadın korkunç şekilde katledildi

Trabzon'da metruk binada cesedi bulunan 67 yaşındaki bir kadının başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlının cinayetin ardından olay yerine 3 kez gidip, kadının yaşayıp, yaşamadığını kontrol ettiği belirlendi.

Olay, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu B.M.'nın cesedi, metruk bir binada polis ekipleri tarafından bulundu.

Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.M.'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan M.B. ile görüştüğünü tespit etti. M.B., cinayet şüphesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin sorgusunda "B.M. ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olmuştuk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum. Cinsel birliktelik yaşamak için daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Benden 250 TL istedi. Ben de 150 TL verdim; kabul etmedi. Tartıştık, yumruk atıp, daha sonra başına taşla vurdum. Paraları aldım, olay yerinden ayrıldım. Olayın ardından 3 kez olay mahalline giderek, ölüp ölmediğini kontrol ettim" dediği belirtildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.B., tutuklandı.

DHA