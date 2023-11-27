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Bir kadın cinayeti daha! Bekçi eşini öldürdü

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Ankara'da bir mahalle bekçisi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti,.

Olay gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Çarşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.Ö.K., iddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşi A.N.K.'ya tabanca ile ateş etti. İ.Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.N.K., bu kez kendisine doğrulttuğu silahını ateşledi. Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Etiketler kadın cinayeti bekçi ankara cinayet
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