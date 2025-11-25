Bir kadın cinayeti daha! Tartıştığı eşini katletti

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.Y., eşine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, S.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.’nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA