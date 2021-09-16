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  4. Bir kadın cinayeti daha! Tek isteği boşanmaktı, öldürüldü!

Bir kadın cinayeti daha! Tek isteği boşanmaktı, öldürüldü!

Bir kadın cinayeti daha! Tek isteği boşanmaktı, öldürüldü!

Zonguldak'ta, 29 yaşındaki bir kişi boşanmak isteyen 28 yaşındaki eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Y., ayrılmak isteyen eşi Gülten Y.’ı kiralık araçla gittiği evinde av tüfeğiyle vurdu.

Gülten Y., olay yerinde hayatını kaybetti, Emrah Y. ise aracıyla kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emrah Y.’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Kumtarla köyündeki evine kaçtığı bilgisini alan polis, Emrah Y.’ı evinin önünde gözaltına aldı.

Üst aramasının ardından ekip aracına götürülen Emrah Y., “Eşinizi neden vurdunuz?” sorusuna “Boşanmak istedi o yüzden. Çok sevdim ben onu, ayrılmak istedi ve gururuma yediremedim” dedi. Emrah Y., işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘YAVRUM SANA NASIL KIYDILAR’

Bir çocuk annesi Gülten Y.ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Gülten Y.’ın oturduğu evine yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. Olay yerine gelen Gülten Y.’ın annesi, sinir krizi geçirip, “Yavrum, sana nasıl kıydılar? Canım yavrum, ben seni ne zorluklarla büyüttüm” diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler katil eş cinayeti kadına şiddet kadın cinayeti cinayet boşanma talebi
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