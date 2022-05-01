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Bir sapık daha! Genç kızı adım adım takip edip kaydetti!

Bir sapık daha! Genç kızı adım adım takip edip kaydetti!

Yabancı sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken, bir anda patlama yaşanan "eli kameralı sapık"lara bir yenisi daha eklendi. Sapık Afgan genç kızı adım adım takip edip kameraya alıp o görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Türkiye’de mülteci politikası hem siyasetin hem kamuoyunun gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmalar arasında ise en çok konuşulanlar mülteciler tarafından kadınların görüntülendiği taciz videolarının sosyal medyada yayınlanması oluyor.

Tartışmalar devam ederken sosyal medyada paylaşılan taciz videolarının ise ardı arkası kesilmiyor.

TikTok’ta "@dyslqtzhdh6b" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin, paylaştığı videoda önünden yürüyen kadınları arkadan çektiği anlar görülüyor. 

Aynı kişinin paylaştığı başka bir videoda ise pazar yerinde çektiği görüntüler yer alıyor. 

Etiketler sapık afgan sığınmacı sapık afgan taciz tacizci
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