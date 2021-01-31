Bir yıldır işsiz kalan 2 çocuk babası intihar etti!

KRT Web’den Mutluhan Yıldız’ın haberine göre; Aralık ayında müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan, bağlama sanatçısı müzisyen Duran Ay'ın geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son vermesinin ardından dün de İzmir Buca'da yaşayan 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz evinde yaşamına son verdi.

"11 AYDIR İŞSİZDİ"

Erdem Topuz'un yakın arkadaşı Erol Doğu; Topuz’un 11 aydır işsiz olduğunu ve son dönemde ekonomik sıkıntılarının arttığını söyledi. Topuz'un cenazesi Pazar günü saat 13:00'da Narlıdere Cem evinden son yolculuğuna uğurlanacak.

" ÇOK ZOR DURUMDAYIZ VE GÜVENCEMİZ YOK"

İstanbul Müzisyenler ve Sahne Emekçileri Derneği yöneticisi Mert Baydeniz yaptığı açıklamada, “Değerli kardeşimizi kaybettiğimiz için üzgünüz. Son 2 ayda intihar eden ikinci müzisyen kardeşimiz. Pandemi döneminde zor durumdayız ve sosyal güvencemiz yok. Şu an baktığımızda neden iktidar yanlısı müzisyenlerin sesleri çıkmıyor? Ülkemizde nam salmış sanatçıların arkasında çalan federasyon başkanının sesi neden çıkmıyor? Bu insanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği 3000 TL ile bu işin dönmeyeceğini çok iyi biliyorlar. Kira 1500 TL, faturalar 1000 TL, eşi çocuğu varsa... Bu şekilde nasıl mücadele edeceğiz?” dedi.

"SANATÇILAR VE EMEKÇİLER UNUTULDU"

Pandemi sürecinin başından beri sanatçıların, müzisyenlerin, müzik ve sahne emekçilerinin yaşadığı problemleri Meclis başta olmak üzere her platformda dile getiren CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer, yüz binlerce insanın adeta açlığa ve ölüme terk edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Müzisyenler iktidar tarafından bu süreçte görmezden gelindi, Eylül ayında yüzlerce müzisyenin intihar ettiğini söylediğimizde iktidar kulaklarını tıkadı, inanmadı. Bu veriler Müzik-Sen'in verisiydi. Zaten zengin olan, iktidara yakın sanatçılara konserler verdirildi. Müzisyenler, sahne sanatçıları, emekçiler unutuldu. Bu süreçte bile ayrımcılık yapıldı ve yandaş sanatçılar zengin edildi. Gerçek müzik emekçileri, gerçek sanatçılar unutuldu.”