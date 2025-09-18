  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Birlikte yaşayan 2 gencin feci sonu! 5. kattan aşağı düştüler

Birlikte yaşayan 2 gencin feci sonu! 5. kattan aşağı düştüler

Birlikte yaşayan 2 gencin feci sonu! 5. kattan aşağı düştüler
Güncelleme:

Ordu'da apartmanın 5'inci katından düşen M.T. ile birlikte yaşadığı D.A. adlı genç kadın, hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan M.T. (25) ve D.A. (20) adlı genç kadın, 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede M.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı D.A. ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.T. ve D.A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

DHA

text-ad
Etiketler ordu apartman balkon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni bir bakanlık kuruluyor! Çalışmalar başladı Yeni bir bakanlık kuruluyor! Çalışmalar başladı Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... Devlet Bahçeli'den tarihi çağrı: ''TRÇ ittifakı kurulsun'' Devlet Bahçeli'den tarihi çağrı: ''TRÇ ittifakı kurulsun'' Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Fenerbahçe ''Hesap zamanı'' dedi; TFF'den yanıt gecikmedi Fenerbahçe ''Hesap zamanı'' dedi; TFF'den yanıt gecikmedi Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar
Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor! Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler CHP Olağanüstü Kurultayı için kesin karar çıktı! CHP Olağanüstü Kurultayı için kesin karar çıktı! 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Bir CHP'li belediye başkanı hakkında daha soruşturma başlatıldı Bir CHP'li belediye başkanı hakkında daha soruşturma başlatıldı 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Real Madrid'de harikalar yaratan Arda Güler'e tarihe geçecek teklif Real Madrid'de harikalar yaratan Arda Güler'e tarihe geçecek teklif