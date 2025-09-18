Birlikte yaşayan 2 gencin feci sonu! 5. kattan aşağı düştüler

Ordu'da apartmanın 5'inci katından düşen M.T. ile birlikte yaşadığı D.A. adlı genç kadın, hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir birlikte yaşayan M.T. (25) ve D.A. (20) adlı genç kadın, 5 katlı apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede M.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı D.A. ise ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.T. ve D.A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Öte yandan, polis tarafından apartman dairesinde yapılan incelemede uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayın intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA