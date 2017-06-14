Boğaz'da dehşeti yaşayan genç kadın anlattı !

Kazada yaralanan Özlem Ger Gürel, üç tekne kaptanı ve iki şahidin ifadeleri de dosya da yer aldı. Kazada bacakları kopan Samet Bakan'ın tedavisi devam ettiği için ifadesi henüz alınmadı. Gürel ifadesinde 'Birden teknenin geldiğini gördüm, kaçma fırsatım olmadı, davacı ve şikayetçiyim' dedi.

Bacakları dikildi

Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından boğazda yüzlerde vapur, yat ve teknenin katıldığı bir kutlama yapılmıştı. Bu kutlamalar sırasında iki teknenin karıştığı bir kaza yaşanmış, Beşiktaş tarafları Samet Bakan'ın iki bacağı koparken, Özlem Gürel'in de bacakları kırılmıştı. Bakan, Şişli Etfal Hastanesi'nde 10 saat süren bir ameliyat geçirdi ve kopan bacakları yerine dikildi. Özlem Gürel'in tedavisi ise Amerikan Hastanesi’nde devam ediyor.

Dalga sürükledi

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kazazedelerin tedavisi devam ederken, bir taraftan da kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Çağlayan Adliyesi savcılarının başlattığı soruşturmayı Deniz polisi yürütüyor. Soruşturma kapsamında üç tekne var. Bunlardan biri en önde giden römorkor, diğeri arkasındaki kiralık yat, diğeri de onun sağ arka tarafındaki tur teknesi... Bu tekneleri idare eden kaptanlar L.U, H.G ve O.A'nın ifadeleri alındı. Ayrıca kazayı gören iki taraftar da şahit olarak ifade verdi. Kazaya dair ilk tespitlere göre bütün tekneler sporcuların olduğu tekneye yakın olmaya çalışıyordu. Bu sebeple riskli bir durum ortaya çıktı. Bu sırada da önde giden römorkorun su yoluna fazla yakınlaşan yat, römorkorun pervanesinin oluşturduğu dalgaların etkisiyle tur teknesine doğru sürüklendi. Kaza da bu şekilde meydana geldiği değerlendiriliyor.

'Dalga sürükledi'

Kaptanların sadece ifadeleri alındı, gözaltı işlemi yapılmadı. Tur teknesinin kaptanı L.U ifadesinde 'Seyir halindeyken, yat birden bire bize yanaştı, manevra yaptık ama kaçamadık' dedi. Kazazedenin içinde bulunduğu yatın kaptanı H.G de 'Yolumda giderken önden gelen dalganın etkisine kapıldım, diğer teknenin önüne doğru sürüklendim' dedi. Öndeki römorkorun kaptanı ise 'Kazadan haberim olmadı, ben kendi yolumda gidiyordum' dedi.

'Tekne üzerimize geldi'

Deniz polisinin yürüttüğü soruşturmada yaralılardan Özlem Ger Gürel de ifade verdi. Gürel ifadesinde şunları söyledi: 'Kutlama için yattaydık. Ön taraftaydım. Birden yan taraftan bir teknenin üzerimize geldiğini gördüm. Kaçma fırsatım olmadı. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Davacı ve şikayetçiyim' Soruşturmada kazanın nasıl olduğuna dair bilirkişi raporu da hazırlanacak. Diğer yaralı Samet Bakan'ın ifadesi ise sağlık durumu müsait olduğu zaman alınacak.