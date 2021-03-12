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  4. Boş arazideki poşetten ''vahşet'' çıktı

Boş arazideki poşetten ''vahşet'' çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde boş arazide poşet içerisinde bebek cesedi bulundu. Yapılan ilk belirlemelere göre bebeğin yeni doğduğu öğrenildi.

Yeni Mahallesi, İlkkurşun Tepesi mevkisinde, yerleşim yerlerinin sona erdiği arazide bir poşet içerisinde bebek cesedi olduğunu fark eden bir kişi, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre bugün doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesinin ardından bebek cesedi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cesedin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Etiketler bebek poşet yeni doğmuş bebek balıkesir
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