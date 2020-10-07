Boyları küçük aşkları büyük! Cüce çiftin iki isteği var

Bursa'da birbirini severek evlenen cüce çift küçük boylarına rağmen her işin üstesinden gelmeyi başarıyor. 15 gün önce evlnen çiftin isteği iş ve boylarına göre mutfak dolapları.

Sosyal medyada tanışan 105 santim boyundaki Ahmet Karadeniz, (35) ve 120 santim uzunluğundaki Özge Karadeniz, (30) internet üzerinden tanışıp evlendi.

Cüce aşıklar yapılan nikahla dünya evine girdi. Bursa'da yaşayan çift evlerinde her işlerini kendileri yapıyor. Çiftin en büyük sıkıntısı ise mutfak dolapları. Hayır severlerden gelecek yardımla dolaplarını kendi boylarına göre değiştirebilecek.

Şu an herhangi bir işte çalışmayan çift kendilerine uygun bir iş teklifi gelirse çalışmaya başlayabilecek.

“İş bulup çalışmak işitiyorum”

Evleneli 15 gün oldu. Şu an herhangi bir işte çalışmıyorum. Bana uygun bir iş teklifi gelirse çalışabilirim. Sevdiğime kavuştum çok şükür. Çocuğumuzun olmasını istiyorum inşallah Allah nasip eder" dedi.

“Çiftin en büyük sıkıntısı ise mutfak dolapları”

Eşini çok sevdiğini belirten Özge Karadeniz, "Çok mutluyum eşim beni hiç bırakmadı. Evde işleri ortak görüyoruz. Benim en büyük sıkıntım mutfak dolapları. Onlar da boyuma göre olursa işleri daha keyifli yaparım" şeklinde konuştu.