  4. Bu da komşu çocuğu dehşeti: Konuşmaya çağırdığı 21 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü!

Gaziantep'te 17 yaşındaki bir çocuk "konuşalım" diyerek kapısına gittiği 21 yaşındaki komşusunu bıçakladı. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, kaçan katil zanlısı emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi, dün akşam saatlerinde yaşanan komşu cinayetiyle sarsıldı. 17 yaşındaki gencin bıçaklı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki M.A., yaşam mücadelesini kaybetti.

Bacağından Ağır Yaralandı

İddiaya göre, 17 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu M.A.’yı (21) konuşmak için sokağa çağırdı. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte M.A.'nın yanına giden S.B., kısa süreli tartışmanın ardından yanında taşıdığı bıçakla saldırdı. Bacağından aldığı derin darbeyle ağır yaralanan M.A. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ve yanındakiler olay yerinden hızla kaçtı.

Hastanede Acı Haber Geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cinayet Büro Ekipleri Kaçırmadı

Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı S.B.’nin izini sürdü. Kısa sürede saklandığı adreste yakalanan zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

17 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor.

İHA

