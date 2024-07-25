Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler

Bolu üzerinden Malatya'ya yolculuk yapan bir ailenin unutkanlığı az kalsın bir servete mal oluyordu... Unutkan aile tam 1,2 milyon TL değerindeki altınları yol üstünde yemek yedikleri restoranda unuttular..

Bolu'dan, şehirlerarası yolculuk yaparken araçlarıyla geçen aile, yemek için uğradıkları lokantada çocuk çantasının içerisine koydukları 1 milyon 200 bin TL değerindeki altınlarını unuttu.

Lokantada çalışan garson, çantanın unutulduğu yönünde polise ihbarda bulunurken, yaklaşık 2 saat yol gidip Ankara’ya vardıktan sonra çantanın eksikliğini fark eden aile de polisi aradı.

Bolu’ya geri dönen aile, polis eşliğinde altın dolu çantayı teslim aldı.

Malatya’ya gitmek için yola çıkan 4 kişilik aile, önceki gün sabah saatlerinde çorba içmek için Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan lokantaya gitti. Yemeklerini yiyen aile, yola çıkarken yanlarında getirdikleri çocuk çantasını lokantada unuttu. Lokantada garson olarak çalışan üniversite öğrencisi Yusuf Eren(21) masanın kenarında ailenin unuttuğu çantayı fark etti. İşyerindeki arkadaşları ile birlikte açılan çantadaki poşetin içerisinden çok sayıda altın çıktı. Eren’in aradığı işyeri sahibi polisi arayarak ihbarda bulundu. Çantalarının yokluğunu, 2 saat yol gidip Ankara’ya vardıktan sonra fark eden aile de polise ihbarda bulundu. Bolu’ya dönen aile unuttukları 1 milyon 200 bin TL’lik altınların olduğu çantayı lokantaya gelerek, polis eşliğinde teslim aldı.

Lokantada çantayı bulan Yusuf Eren, altınları görünce çok şaşırdıklarını belirterek, “Sabah saat 08.00-09.00 civarıydı. 4 kişilik aile gelip çorbalarını yediler. Uzun yoldan geldikleri için yol güzergahı üzerinde bizde yemek yediler. Yemeklerini yiyip gittiler, fakat çantalarını unuttular. Bir süre çantaya bakmadık gelirler diye. Sonra açıp baktığımızda içinde oyuncaklar vardı, bir de siyah poşet vardı. Belki özel eşyaları vardır diye bayan personelimize poşeti açmasını istedim. Poşetin içerisinden altınlar çıktı. Bunlar 1 milyon 200 bin TL değerindeydi. Gerçekten biz de çok şaşırdık. Patronumuzu aradık o da emniyet ekiplerine haber verdi. Aile, Malatya’ya gidiyordu Ankara’ya yaklaştıklarında bunu fark edip polisi aramışlar. Biz de polisi aramış olduğumuz için iki taraf da mağdur olmadı. Aile çok teşekkür etti. Öğle yemeklerini de bizim burada yiyerek öyle yollarına devam ettiler” diye konuştu. (DHA)

DHA