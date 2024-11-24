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Bu sefer şiddeti uygukalayan bir kadın oldu: Üstüne tiner döküp bıçakladı

Bu sefer şiddeti uygukalayan bir kadın oldu: Üstüne tiner döküp bıçakladı
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Bursa'da eski eşinin üzerine tiner döküp bıçaklayan kadına verilen 13,5 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı

Bursa'da eski kayınpederi H.A.’yı (75) darbettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan 4 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi R.A.'yı (51) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ü.A.’e (40), yerel mahkemenin, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 4 ay ve 'Hakaret' suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verdiği kararı, Yargıtay onadı. Ü.A.’in, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmedildi.

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi Ü.A., 6 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Ü.A., 3 yıl önce eşinden boşandı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Ü.A., ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (21) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere 17 Mayıs 2023'te, Ü.A.’in çocuklarıyla yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Ü.A. ve oğlu Ahmet Baran Yıldırım ile eski kayınpederi arasında arbede yaşandı. H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ü.A. ise ev hapsine çarptırıldı.

KIZI KORUMAYA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ü.A. ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A., zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., diğer günleri ise evde geçirmeye başladı.

Ü.A., 2023 Ağustos’ta, kızını almaya gelen eski eşiyle, çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.A., R.A.’nın üzerine tiner döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan R.A., kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ü.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

'R. ÖLMEDİ Mİ' MESAJI

Savcılık soruşturması sonunda hakkında 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ü.A., önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp, 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs’ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından R.A.’in çalışanına, ‘R.A. daha ölmedi mi?’ diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen R.A. ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

‘HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ UYGULANDI

Ü.A.’e, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ‘haksız tahrik' indirimi uygulayarak, bu cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Ü.A.'e ayrıca, 'Hakaret' suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

CEZASININ TÜMÜNÜ ÇEKMESİNE HÜKMEDİLDİ

İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından Ü.A.’in avukatı itirazda bulununca, dosya Yargıtay’a taşındı. Yerel mahkemenin, 'haksız tahrik' indirimiyle verdiği hapis cezasını onayan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi onama kararında, Ü.A.’in, daha önce de eski kayınpederini darbetmesini gerekçe gösterip, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmetti. 

DHA

Etiketler tiner üstüne tiner döküp yaktı mahkeme kararı haksız tahrik indirimi haksız tahrik
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