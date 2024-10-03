Bursa'da akılalmaz cinayet: Husumetlisi yerine yanlışlıkla başkasını öldürdü

Bursa'da bir kişi arkadaşıyla yürüdüğü sırada ensesinden vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, husumetlisi yerine yanlışlıkla başka bir kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün saat 14.20 sıralarında Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşandı. Arkadaşı M.B. ile birlikte cadde üzerinde Millet Bahçesi istikametine doğru yürüyen H.U.'nun (25) arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede U.'nun ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. H.U.'nun vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı M.B. ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan H.U., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.

“Yanlış kişiyi vurdum"

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, verdiği ifadede, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. M.'yi vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.

Öte yandan, H.U. ve yürüdüğü arkadaşı M.B.'nin saldırıya uğramadan saniyeler öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüleri anbean kaydedilmişti. Görüntülerde H.U.'nun saldırıya uğradığı esnada M.B.'nin kaçtığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İfadesi tamamlanan M.Ç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA