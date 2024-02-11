Çakarlı trafik magandaları işte şimdi yandı

İçişleri Bakanlığı trafikte tüm sürücüleri çileden çıkartan çakarlı magandaların kökünü kazımak için düğmeye bastı. Artık usulsüz çakar kullanan araçlar trafikten men edilecek.

Türkiye'de trafikteki sürücülerin en çok şikayetçi olduğu konuların başında gelen usulsüz çakar kullanan trafik magandaları için harekete geçen İçişleri Bakanlığı sonunda beklenen adımı atıyor.

Üç beş kuruş parayla taktırdıkları çakar lambalarıyla trafikte binlerce sürücüyü enayi yerine koyan usulsüz çakarlı trafik magandaları çakar lambalarını söktürmezse araçları trafikten men edilecek.

İzinsiz çakar kullananlar arasında iş insanlarından, organize suç örgütlerine kadar çok fazla kişinin bulunduğunu belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”