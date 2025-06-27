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Çakma komiserden 2.4 milyon liralık vurgun

Çakma komiserden 2.4 milyon liralık vurgun
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Adana'da telefonda kendisini komiser olarak tanıttığı M.Y.'yi 2 milyon 440 bin lira dolandıran E.İ. ile beraberindeki 5 şüpheli yakalandı.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayan emekli M.Y.’yi telefonla arayan kişi, kendisini ‘Komiser Selim’ olarak tanıtıp, “Sizin ve eşinizin kimliği FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Şüphelilerin yakalanması için bize yardımcı olmanız gerekiyor. Bankadaki paralarınız devlet hazinesine geçirilip, operasyondan sonra size iade edilecek” dedi. Bunun üzerine M.Y. ile eşinin mobil bankacılık ile e-Devlet şifrelerini edinen şüpheliler, kendi hesaplarına 2 milyon 440 bin lirayı aktardı. M.Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan M.Y., polise giderek şikayetçi oldu.

ÇETE DEŞİFRE EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çeteye yönelik 24 Haziran’da operasyon başlatan ekipler, Adana merkezli Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çetenin elebaşı E.İ. ile S.G. (37), İ.Ş. (45), N.S. (46), T.Ç. (29) ve S.G. (28) gözaltına alındı. E. İ., Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi’ndeki çiftlik evinde yakalandı.

3 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden E.İ.’nin 8 ayrı ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan arandığı, hakkında ‘Dolandırıcılık’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelilere ait 5 ayrı banka hesabına gönderildiği belirlenen paranın 1 milyon lirası kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.İ., S. G. ve İ.Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

DHA

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Etiketler adana komiser fetö dolandırıcı
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