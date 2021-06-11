Çalışanın başına silah dayayan müdürün avukatı: Silahla şaka yapmıştır

Kahramanmaraş'ta banka müdürü Turabi K., müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına silah dayadı. 5 yıla kadar hapsi istenen banka müdürünün avukatının ifadesi hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş'ta müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına silah dayadığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi istenen banka müdürü Turabi K.'nin avukatı Şenol Yücesoy, "Müvekkilim Turabi, insan ilişkilerinde sürekli şakalar yapıyor. Melis B.'yi de tehdit etmemiş, silahla şaka yapmıştır" dedi.

Silahını alıp başına dayadı

Özel bir bankanın Kahramanmaraş şubesindeki kasa dairesinde 22 Temmuz 2020'de güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda 33 yaşındaki Melis B., kasa kapısının yanında duvara yaslanmış halde beklerken 49 yaşındaki banka müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinin silahını alıp başına dayadı.



Melis B. başını çevirerek namludan uzaklaşmaya çalışırken, Turabi K. silahı indirip güvenlik görevlisine verdi. Olayın ardından Melis B., müdüründen şikayetçi oldu, bankada can güvenliğinin olmadığını gerekçe göstererek iş akdini de feshetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda bankayla ilişiği kesilen eski müdür Turabi K. hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"Kafanıza sıkarım"

Melis B. ile Turabi K.'nin katılmadığı, 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tarafların avukatlarıyla tanıklar hazır bulundu.

"Benlik bir şey yok, bana zarar gelmez"

Duruşmada tanık olarak dinlenen banka müdürü Turabi K.'nin silahını aldığı güvenlik görevlisi Selçuk Ö., olay günü paraları kasaya koyma saatinde kasa dairesine indiklerini belirterek, Banka müdürü, elimde bulunan silahı bir anda alarak Melis Hanım’ın kafasına doğru doğrultu. Bankaların hedeflerini kastederek, 'Hedefleri gerçekleştirmezseniz kafanıza sıkarım' şeklinde bir beyanda bulundu. Melis o an herhangi bir tepki vermedi, iki taraf da bunun bir şaka olduğunun farkındaydı. Ancak daha sonra Melis, balkona çıktı, bir sigara yaktı ve bana 'Eğer şikayet etsem sana bir şey olur mu?' dedi. Ben de 'Benlik bir şey yok, bana zarar gelmez' dedim" diye konuştu.



5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık banka müdürünün avukatı Şenol Yücesoy da Turabi K.'nin şakacı biri olduğunu belirterek, "Müvekkilim Turabi, insan ilişkilerinde sürekli şakavari hareket etmektedir, hatta bu nedenle mesleğinde yükselmiştir. İnsanlarla iletişim kurma biçimi olarak şaka yollu hareketleri sevmektedir, hatta müşteriyle bile şakaları olmuştur. Bu nedenle de çok kişi tarafından sevilir. Müşteki Melis, müşteriye kaba davrandığı için müvekkilim tarafından birçok kez uyarılmış ve iyi davranması ve performansını yükseltmesi istenmiştir" dedi.



Tehditler, telefon aramalarıyla devam etti

Melis B.'nin avukatı Oğuzhan Çökdü de silahla şaka olmayacağını ifade ederek, "Suça konu eylem sabittir. Silahla şaka olmayacağını hepimiz bilebilecek durumdayız, olay şaka olmayıp Turabi'nin silah ehliyeti yoktur. Ayrıca eylemden sonra tehditler, telefon aramalarıyla devam etmiştir. Bu kayıtlardan birisi dosyaya sunulmuştur, sanıktan şikayetçiyiz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, müşteki ve sanığın dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Sputnik