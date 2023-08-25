Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişi, cuma namazı çıkışında husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi Melik Camisi’nde cuma namazı sonrasında meydana geldi. Otomobille cami önüne gelen M.B., C.B. ve M.B. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kişilere tabancalarla ateş açtı. Saldırıda, mermilerin isabet ettiği 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan H.G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 yaralıdan B.G.’nin tedavisi bu hastanede devam ederken, Y.G. ve F.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA