  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

Güncelleme:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişi, cuma namazı çıkışında husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi Melik Camisi’nde cuma namazı sonrasında meydana geldi. Otomobille cami önüne gelen M.B., C.B. ve M.B. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kişilere tabancalarla ateş açtı. Saldırıda, mermilerin isabet ettiği 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan H.G., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 yaralıdan B.G.’nin tedavisi bu hastanede devam ederken, Y.G. ve F.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler samsun cami cuma namazı silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte azmin zaferi: Sivas'ı tek başına Antalya'ya çevirdi
Konut fiyatları için dikkat çeken tahmin
Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski güzeline sürpriz teklif
Dev bankaların faiz ve enflasyon tahmini değişti
Selçuk Bayraktar ABD'nin savaş uçağı gemisinde
Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı
Canan Karatay ''sakın'' deyip 4 yasaklı meyveyi açıkladı
Talisca Türkiye'ye dönüyor, evi bile tutuldu!
Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti
Alzheimerın en doğal düşmanları açıklandı