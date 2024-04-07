Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti
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Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı kameralara yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı.
Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.
Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
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