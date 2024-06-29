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Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Turhanbey Mahallesi Çayiçi Caddesi Mahkeme Cami önünde meydana geldi. E.T. (20) isimli bir kadın, tuhaf söylem ve tutarsız hareketleri ile herkesi şaşırttı.

Uyuşturucu aldığı ya da ruhsal sorunlu olduğu ileri sürülen kadının bir de kıyafetlerini çıkarıp kendine zarar verdiğini gören çevre sakinleri, durumu hemen polise bildirdi.

Kadın polis ekiplerince gerekli işlemlerin yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Kadın hakkında "kişilerin huzur ve sükunu bozmaktan" işlem yapıldığı öğrenildi.

İHA

Etiketler balıkesir cami edremit kadın kıyafetlerini çıkartan kadın çıplak kadın
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