  Can Holding soruşturmasında yeni perde: Masonlar Derneği Başkanı da dahil 26 gözaltı var!

Can Holding soruşturmasında yeni perde: Masonlar Derneği Başkanı da dahil 26 gözaltı var

Can Holding soruşturmasında yeni perde: Masonlar Derneği Başkanı da dahil 26 gözaltı var
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci aşama operasyon düzenlendi. Aralarında pek çok tanınmış ismin de yer aldığı 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda inceleme yapıldı.

İncelemelerde Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi.

Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi.

Geçmiş dönemlerde farklı ticari ünvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Z.C., M.C., K.C., C.C., M.C., D.C., R.C., M.K., B.C., Z.Ö., M.K., K.Ç., S.Ç. ve Z.C.’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile el konuldu.

Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlendi.

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları A.B. ve C.B., Bilgi Üniversitesi eski rektörü R.S., M.T. ile Can Holding sahiplerinden Ş.C. ve M.C.’ın eşleri B.C. ve Z.C.’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

