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Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 sokak köpeği silahla vurularak öldürüldü. Yaralanan bir köpek ise tedavi altına alındı.

Ayvacık Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak telef edildi. İlçedeki hayvanseverlerce durum Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tutanak tutarak işlem başlattı. Silahla vurulduğu belirlenen bir sokak köpeği ise hayvanseverlerce veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

İHA

Etiketler Çanakkale ayvacık sokak köpeği silah tabanca
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