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Cani koca bir anneye kızının gelinliğini yaktırdı

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Türkiye'de bir türlü bitmek bilmeyen kadına şiddetin son kurbanı Mersin'de 1 yıl önce eşi olacak caniden boşanan genç kadın olmuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde polis memuru olan eşi tarafından öldürülen genç kızın annesi kızının gelinliğini "her şey bununla başladı, burada bununla bitecek" diyerek sokak ortasında ateşe verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 yıl önce boşandığı polis memuru M.Y. (41) tarafından 6 Mart'ta tabancayla başından vurularak öldürülen M.B.'in (31) annesi H.K., sokak ortasında kızının gelinliğini "Her şey bununla başladı, şimdi her şey burada bununla bitecek" diyerek ağıt yakıp, benzin dökerek ateşe verdi. 

Olay, 6 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Y., 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi M.B. ile konuşmak için buluştu.

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  Bir süre konuşan M.Y. ile M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., tabancasıyla M.B.'in başına ateş etti. M.Y., daha sonra aynı tabancayla kendi başına da ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.Y.'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan M.B. ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. M.B. ve M.Y.'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

 

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CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

M.B.’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen M.B.’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü. M.B.’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınların alkışları eşliğinde M.B., gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Polis memuru M.Y. da Tarsus'ta toprağa verildi.

Türkiye'de bir türlü bitmek bilmeyen kadına şiddetin son kurbanı Mersin'de 1 yıl önce eşi olacak caniden boşanan genç kadın olmuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde polis memuru olan eşi tarafından öldürülen genç kızın annesi kızının gelinliğini

ANNE, BENZİN DÖKTÜĞÜ GELİNLİĞİ ATEŞE VERDİ

Kızını cinayete kurban veren acılı anne H.K., akşam saatlerinde sokağa çıkıp, kızının gelinliğini benzin dökerek ateşe verdi. Kızının gelinliğini ateşe verdikten sonra ağıt yakan anne H.K., genç kızlara da nasihatte bulunarak, "Kızlar bu Merve’nin kefeni, kefeni. Kızlar, her şey bununla başladı. Şimdi her şey burada bununla bitecek. Ben bunu niye yapıyorum. Hepinize ders olsun. Hatice teyze gelinliği niye yaktı diye 40 kere düşüneceksiniz. Evlenirken 20 kere 30 kere düşünün. Düşünün kızlar, kimse kendine eziyet ettirmesin. Evli olsanız bile kendinize eziyet ettirmeyiniz, yardım isteyin. Bu mesaj Merve'den geldi. 'Gelinliğimi ortaya koy, arkadaşlarımı topla, çatır çatır yak' dedi. 'Her şey onunla başladı' dedi. Bu gelinlik size mesaj olsun. Kötü, iyi olmaz, bir insan değişmez; bunu unutmayın. Sizin için yakıyorum bunu sizin için. Merve sana hayır getirmedi. Şimdi Merve bizi seyrediyor. Kefen oldu bu gelinlik kefen" dedi. (DHA)

 

DHA

Etiketler annesi gelinliğini yaktı kadın cinayeti kadınlar gününde kadın cinayeti tarsus mersin
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