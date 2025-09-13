Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı, bir kişi alevler içinde kaldı

Aksaray’da telefonun bataryası değiştirmek isteyen tamircinin çıkartmaya çalıştığı batarya adeta bomba gibi patladı.

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir telefon tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, telefon tamircisi F.Ö. (31) müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmek istedi.

Telefonun kapağını söken F.Ö., tam bataryayı çıkartmaya çalışırken batarya bomba gibi patladı. Alev topuna dönen batarya F.Ö.’ın çeşitli yerlerinde de yanıklara neden olurken, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan F.Ö. vatandaşları uyararak, "Telefonun bataryasını sökerken elimde patladı, alev ve duman çıktı. Bu tarz durumlar ciddi risk taşıyor. Vatandaşlarımızın şişmiş ve bozuk bataryalı telefonları kullanmamaları gerekiyor. Kesinlikle bu işi uzman teknik servislerde yaptırmalılar. İnternetten alınan sağlıksız bataryalar bu şekilde patlayabiliyor. Orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

