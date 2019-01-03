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  4. 03 Ocak 2019 19:07

Ceren Hoca'yı öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Çankaya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

Ceren Hoca'yı öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı
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Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren saldırganın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde, "Danışman hocamdı, bana ters cevaplar veriyordu. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Beni tersledi odasına gittiğimde kendime hakim olamadım." dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin bıçaklayıp, silahla vurduğu araştırma görevlisi Ceren Damar hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı Hasan İsmail H. ve silahın sahibi olduğu belirlenen babasının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Baba ile oğlu adliyeye sevk edilirken zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre zanlının emniyetteki ifadesi şu şekilde:

"BANA TERS CEVAPLAR VERİYORDU"

"2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandım. 2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışmam hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım.

"NE KADAR VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum."

Üniversitede dehşet ! Öğrenci araştırma görevlisini vurduÜniversitede dehşet ! Öğrenci araştırma görevlisini vurdu

 

Habertürk

ifade , ceren damar , saldırgan
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