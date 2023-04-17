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CHP binasına saldırıda yeni gelişme! Şüpheli yakalandı

CHP binasına saldırıda yeni gelişme! Şüpheli yakalandı
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İstanbul Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla ateş eden Emre D., Sultangazi'de yakalandı.

Olay, 6 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö'nün serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar. 

Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan Emre D. ise Sultangazi'de yakalandı. 23 yaşındaki Emre D.'nin 51 adet suç kaydı, 2 adet aranması olduğu belirtildi.

Tabancası da ele geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA

Etiketler chp istanbul il başkanlığı silahlı saldırı
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