CHP ilçe başkanının ''şantaj''dan hapsi istendi

Antalya'da CHP'li bir İlçe Başkanı hakkında kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı gerekçesiyle "zincirleme şantaj" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Evli olan CHP Kaş İlçe Başkanı M.A. ile ilişki yaşayan Ş.A., 2023 yılında ayrılmak istediğini söyledi. Ancak M.A., bu duruma karşı çıkıp Ş.A.’yı özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti. Bunun üzerine Ş.A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. M.A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine M.A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.

'BEN ERKEĞİM, SEN KADINSIN'

İddianamede; M.A.'nın Ş.A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

M.A.'nın ayrıca, 'Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.

M.A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

M.A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA