  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. CHP ilçe başkanının ''şantaj''dan hapsi istendi

CHP ilçe başkanının ''şantaj''dan hapsi istendi

CHP ilçe başkanının ''şantaj''dan hapsi istendi
Güncelleme:

Antalya'da CHP'li bir İlçe Başkanı hakkında kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini özel görüntülerini yaymakla tehdit edip şantaj yaptığı gerekçesiyle "zincirleme şantaj" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Evli olan CHP Kaş İlçe Başkanı M.A. ile ilişki yaşayan Ş.A., 2023 yılında ayrılmak istediğini söyledi. Ancak M.A., bu duruma karşı çıkıp Ş.A.’yı özel görüntü ve fotoğraflarını yaymakla tehdit etti. Bunun üzerine Ş.A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. M.A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine M.A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.

'BEN ERKEĞİM, SEN KADINSIN'

İddianamede; M.A.'nın Ş.A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

M.A.'nın ayrıca, 'Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan' ifadeleri de iddianamede yer aldı.

M.A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

M.A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA

Etiketler CHP chp ilçe başkanı şantaj zincirleme şantaj suçlama mahkeme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı'' diyen İsmail Saymaz'dan olay iddialar ''Öcalan bu çağrıyı bedavaya yapmadı'' diyen İsmail Saymaz'dan olay iddialar Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı! Cübbeli trafikte çakar ve sirenli araçla yakalanan kızını savunurken saçmaladı! Burası canını, kanını vatanı için veren şehidimizin ailesinin evi... Burası canını, kanını vatanı için veren şehidimizin ailesinin evi... Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi! Vallahi bıktık, billahi bıktık! Yine bir yeni dizi, yine bir tecavüz sahnesi! Milyonlarca emeklinin umudu olan davada TÜİK hakim karşısına çıkıyor Milyonlarca emeklinin umudu olan davada TÜİK hakim karşısına çıkıyor Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan yeni yılın ''mini'' modasını ilan etti Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan yeni yılın ''mini'' modasını ilan etti AK Parti'den erken seçim için resmi açıklama geldi: ''Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız!'' AK Parti'den erken seçim için resmi açıklama geldi: ''Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız!'' ''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi ''Aradığı huzuru'' mağarada bulmuştu, taşındığı konteynerde ''mağaramız özledim'' dedi Önce motorin şimdi de benzin... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Önce motorin şimdi de benzin... Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı! Survivor adasında tepki çeken yarışma: Görüntüler izleyiciyi ayağa kaldırdı!
Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi Teröristbaşı Öcalan'ın mektubunun ardından ilk seçim anketi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için karar verildi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için karar verildi Estetik yaptırdığını açıklayan Mabel Matiz'in yeni imajı olay oldu Estetik yaptırdığını açıklayan Mabel Matiz'in yeni imajı olay oldu Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti Diyanet'in Ramazan'a özel sahur mönüsü tepki çekti Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması! Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'den evlilik açıklaması! Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor! Trafik cezalarına dev zam: En düşük ceza 40 bin TL'ye yükseltiliyor! Dilek İmamoğlu'ndan ''İmamoğlu seçilirse 2. Erdoğan olur'' yorumlarına olay yanıt! Dilek İmamoğlu'ndan ''İmamoğlu seçilirse 2. Erdoğan olur'' yorumlarına olay yanıt! ''Uyuşturucu masası'' yüzünden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı ''Uyuşturucu masası'' yüzünden gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral istifa etti! Teğmenlerin ihracına ''hayır'' oyu vermişti: O Tuğgeneral istifa etti! BYD'nin ''ejder''i yeni elektrikli dev SUV'u, BYD Tang'in fiyatı açıklandı BYD'nin ''ejder''i yeni elektrikli dev SUV'u, BYD Tang'in fiyatı açıklandı