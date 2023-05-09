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  4. CHP'nin seçim bürosuna saldırı! AK Partili ismi suçladı

CHP'nin seçim bürosuna saldırı! AK Partili ismi suçladı

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İzmir'de CHP Buca İlçe Örgütü tarafından açılan seçim bürosuna saldırı girişiminde bulunuldu. O anlar kameralara yansıdı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç saldırıyla ilgili olarak AK Partili Savcı Sayan'ı suçladı.

İzmir'de CHP Buca İlçe Örgütü tarafından Çamlıkule Mahallesi'nde açılan seçim bürosuna saldırı düzenlendi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç gelişmelere dair bilgilerini paylaştı. TELE 1'de konuşan Kılıç; "Buca'da bir kıraathane. Genel Başkanımız'ın afişleri asılı. Savcı Sayan ve beraberindeki 30 kişi otobüsten inmişler ve kıraathanedekilere saldırmışlar. 5 kişi gözaltında." dedi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.

 

Etiketler savcı sayan chp seçim bürosu buca izmir saldırı
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