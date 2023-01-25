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  4. Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü

Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü

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Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda bir kişi meyve suyunun ambalajı açtığında hayatının şokunu yaşadı.

Cipslerden çıkan fare ölülerinden sonra şimdi de meyve suyundan beklenmedik bir cisim çıktı. Sosyal medyada çok kez izlenen o videoyu daha gizemli kılan ise siyah cismin ne olduğunun bilinmemesi oldu.

 "ŞURASINDAKİ SİYAHLIK DİKKATİMİ ÇEKTİ"
Meyve suyunu 15 dakika önce aldığını söyleyen kişi, kamerayı açıp meyve suyunu gösterirken "Daha yeni kapağını açtım. Şurasında siyahlık olduğu için dikkatimi çekti" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR CİSİM VAR"
Meyve suyunun içinde siyah bir şey göründüğünü, ne olduğunu bilmediklerini söyleyen kişi "Büyük bir cisim var" dedi.

 "Bakalım neymiş" diyerek ambalajı kesen kişi, meyve suyundaki siyah cismi gösterirken "Büyüklüğüne bak şunun" dedikten sonra "Şimdi geri gideceğim" diyerek videoyu sonlandırdı.

Etiketler meyve suyu cips video
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