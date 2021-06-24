Çocuk istismarından yargılanan tarikat liderinin bir pisliği daha ortaya çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki dergahında müridinin çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu için tutuklu yargılanan Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban hakkında bir şikayet daha ortaya çıktı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Haziran’da görülen duruşmada çocuğa cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Şağban hakkındaki ikinci istismar şikayeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapıldı.

ŞİKAYETTE MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİNE DE YER VERİLDİ

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre; 7 Ocak 2021’de yapılan gizli ihbarda, Eyyüp Fatih Şağban’ın başka bir müridinin 10 yaşındaki çocuğuna istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

İhbarda, Şağban’ın ceza aldığı istismar vakasındaki mağdur çocuğun “Dergahta 10 yaşlarında bir kız vardı. O da bana Fatih’in onu kucağına oturttuğunu anlatmıştı. Bu da benim yaşadığım olayla aynı gün oldu” şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Şikâyetin CİMER tarafından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, Şağban hakkındaki ikinci istismar iddiasında adı geçen çocuk ve annesi ifadeye çağrıldı. Anne, ifadesinde böyle bir olayın yaşanmadığını, böyle bir olayın yaşanması halinde çocuğunun kendisine anlatacağını belirtti. Çocuk ise, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, Eyyüp Fatih Şağban’ın yanına kalabalık bir şekilde gittiklerini, şeyhin elini öptüğünü, mağdur çocukla da dergahta tanıştıklarını söyledi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ: “SÖZ KONUSU İHBARIN SOYUT NİTELİKTE KALDIĞI…”

Savcılık, şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararının gerekçesi “Her ne kadar CİMER’e yapılan ihbarda şüphelinin, mağdura ‘çocuğun cinsel istismarında bulunması nedeniyle ihbarda bulunulmuş ise de, mağdurun ve mağdurun annesi müştekinin alınan beyanlarında söz konusu olayın olmadığını beyan ettikleri, söz konusu ihbarın soyut nitelikte kaldığı, bu iddialara ilişkin iddiaları destekleyen başkaca tanık, belge ve benzeri somut bir delile ulaşılmaması nedeniyle soyut nitelik taşıdığı, aksine bir delilin de dosyaya yansımadığı, böylece şüpheli hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açmaya yeterli derecede şüpheye ulaşılamadığı anlaşılmakla kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.” diye açıklandı.

Independent Türkçe