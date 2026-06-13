Çöplükte vahşet! 1 aylık bebek cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen çöp ayıklama tesisinde 1 aylık olduğu belirlenen bir erkek bebek cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, duyanların vicdanını sızlatan korkunç bir olay meydana geldi. Karatepe mevkisi sınırları içerisinde yer alan ve özel bir firma tarafından işletilen çöp toplama alanında, çalışan işçiler tarafından 1 aylık olduğu değerlendirilen bir erkek bebek cesedi bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, geniş çaplı bir adli soruşturma başlattı.

Çöp Ayıklama Bandında Farkedildi

Olay, tesiste rutin atık ayrıştırma işlemlerinin yapıldığı sırada ortaya çıktı. Önceki gün mesai saatleri içerisinde çöp ayıklama bandında çalışan işçiler, atıkların arasında hareketsiz yatan küçük bir beden fark etti. Büyük bir şok yaşayan işçilerin durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından, olay yerine çok sayıda jandarma ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından bant üzerinde yapılan ilk tıbbi kontrolde, bulunan erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu ve hayatını kaybettiği kesin olarak tespit edildi.

Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

DHA