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Çuvaldan vahşet çıktı... Bir aydır kayıptı boş arazide bulundu

Çuvaldan vahşet çıktı... Bir aydır kayıptı boş arazide bulundu
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Aydın'da yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan 4 çocuk babası 40 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni boş arazideki çuvalın içinden çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 1 aydır kayıp olan Ş.A.’ın (40) cansız bedeni, Söke-Kuşadası yolu üzerinde bulunan Granta Mezarlığı'nın yanındaki boş arazide çuval içerisinde bulundu.

Yenicami Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası Ş.A. (40), iddiaya göre 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek için evinden çıktı. Ancak bir daha geriye dönmedi. Ş.A.'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ve jandarma, 1 aydır Ş.A.'ın izine rastlayamadı. Bugün  saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çuval içerisinde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Ş.A. olduğu belirlendi. Ş.A.’ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)  

DHA

Etiketler aydın çuval ceset kayıp boş arazi
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