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Dehşete düşüren olay: Yangın merdiveninde donarak hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay: Yangın merdiveninde donarak hayatını kaybetti

Yozgat’ta yüksek tansiyon ve şeker nedeniyle tedavi gördüğü hastanenin yangın merdiveninde ölü bulunan hastanın donarak öldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaşayan Y.Y. (59) isimli kadın, yüksek tansiyon ve yüksek şeker şikayetiyle ilçe devlet hastanesine başvurdu.

Burada yapılan kontrollerin ardından Y.Y., 26 Ocak Çarşamba günü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi yapılan ve nöroloji servisine alınan hastanın dün gece saat 02.30’da odada olmadığı anlaşıldı.

DONARAK ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hastanın yangın merdiveninden çıkış yaptığı belirlendi. Bir süre sonra olay yerine giden yetkililer, hasta Y.Y.’nin öldüğünü fark etti. Donarak öldüğü tahmin edilen Y.Y.’nin soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığına bağlı olarak mı öldüğü yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

HASTANE OLAYI DOĞRULADI
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, hastanın ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi. 

Etiketler yangın hastane merdiven
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