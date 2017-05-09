Dehşete uyandılar ! Hala ve yeğenine asitli saldırı

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi’nde, ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki E.S. ile halası 26 yaşındaki Yıldız S., gece evlerinde aynı yatakta uyurken,kimliği belirsiz iki kişinin asitli saldırısına uğradı. Uykularında ne olduğunu anlamayan, ancak üzerilerine dökülen asit nedeniyle büyük acı çeken hala ve yeğeni, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıyı yapanları belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kan dolduran olay, geçen cuma günü saat 04.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi Denizli Devlet Hastanesi karşısındaki evdemeydana geldi. İlkokulu öğrencisi Elif S. ile halası Yıldız S., aynı odada birlikte uyudu.

İddiaya göre gece gelen 2 kişi, üçüncü kattaki dairenin kapısını açarak eve girdi. E.S ile halası Yıldız S.’nin birlikte uyuduğu odaya giren saldırganlar, teyze ve yeğeninin üzerine asit döküp kaçtı.

Ne olduğunu anlamayan E.S ile Yıldız S., üzerlerine dökülen asitle yanmaya başladı. Yüzlerinde, kollarında, sırt, boyun ve ve göğüs bölgelerinde yanıklar oluşan ve acı içinde kıvranan teyze ve yeğeninin feryatlarına, aynı evde kalan Yıldız S.’nin annesi Elif S. ile babası Musa S. koştu. Üzerlerindeki kıyafetleri çıkarılan E.S ile Yıldız S.’in yanan bölgeleri önce suyla yıkandı ardından eve çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Minik E.S’nin yüzünde ve kollarında asit nedeniyle yanık oluşurken, Yıldız S.’nin ise yüzünün büyük bölümü, sırtı ve göğüs bölgesinin büyük kısmı yandı.





Yıldız S.'nin saldırıdan önceki hali

ÇELİK KAPIDA ZORLAMA İZİ YOK

Polis, evde ve çevresinde inceleme yaptı. Kapılarda parmak izi araştırması yapan polis ekipleri, binanın yanındaki bir işyerinde güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında binadan çıkan iki kişinin duvardan atlayarak kaçtığı tespit edildi. Polis asitli saldırıda bulunanları belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Dairenin çelik kapısında da inceleme yapan polis ekipleri, hiçbir zorlama izine rastlamadı. Evdeki herkesin ve yakınlarının ifadesi alan polis, saldırganların içeri nasıl girdiğini de araştırıyor. Ayrıca, asidin türünü tespit etmek için evdeki asit dökülen çarşaftan da örnek alındı.

Küçük kızın babası 34 yaşındaki Halil S., saldırıyı yaralanan kızkardeşi Yıldız Sezer’in Avustralya’da yaşayan eski nişanlısı M.G.’nin yaptırmış olabileceğini iddia etti.