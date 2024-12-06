Denizde el ve ayakları bağlı halde bulunmuştu, kayıp olarak aranıyormuş

Kocaeli'nde denizde elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan 2 çocuk babası kişinin 3 Aralık'ta evinden çıkıp, geri dönmediği, ailesinin de 1 gün sonra hakkında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün sabah İzmit Körfezi Ömer Türkçakal Bulvarı açıklarında meydana geldi. Körfez'de avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin ağlarına ceset takıldı. Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, deniz polisleri tarafından çıkarıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İncelemede, cesedin İ.D.'e ait olduğu belirlendi.

Emekli İ.D.'in, 3 Aralık günü Başiskele ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmediği, ailesinin de 4 Aralık'ta kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Demir'in cenazesinin bugün Başiskele ilçesinde Yuvacık Tınaztepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Ayazma Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü incelemesi sürüyor. (DHA)

DHA