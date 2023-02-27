Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi’nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.