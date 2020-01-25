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  4. 25 Ocak 2020 12:56

Depremin şiddetiyle yolu böyle ikiye ayırdı!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice İlçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle yollarda metrelerce uzunluğunda derin çatlaklar oluştu.

Depremin şiddetiyle yolu böyle ikiye ayırdı!
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Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribatlar günün ilk ışıklarında açığa çıktı.

Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede vatandaşlar halen evlerine giremiyor. Onlarca evin yıkıldığı depremde yollar da zarar gördü.

Sivrice köylerine giden yollarda asfalt yolda metrelerce uzunluğunda derin çatlaklar oluşurken, yamaçtan yuvarlanan kayalar yolu kapattı.

Ulaşımın zorlaştığı köylerde yollarda meydana gelen çatlaklar, artçı sarsıntılarla daha da büyüyor. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönerken, artçı sarsıntılarla kayaların ve toprağın kayması ise korku dolu anlara yol açıyor.
 
 
 

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