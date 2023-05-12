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  4. Depremzedeye kapkaççı kabusu! Yaşlı depremzedeyi hastanelik etti

Depremzedeye kapkaççı kabusu! Yaşlı depremzedeyi hastanelik etti

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Elazığ’da kapkaççı, 70 yaşındaki depremzede kadını yerde sürükleyerek çantasını çaldı. Kalçası kırılan kadın tedavi altına alınırken, çantanın içerisinde 1 milyon lira değerinde altın olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Kültür Mahallesi Kirazlı Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğukent Mahallesi’ndeki evi hasar gören 70 yaşındaki R. B., akrabalarının yanına taşındı. Burada yaşamaya başlayan depremzede, kaldığı apartmana gireceği zaman kapkaça uğradı.

Kapkaççı ile bir süre mücadele eden ve yerde sürüklenen kadın, çantasını kurtaramadı. Yaşlı kadının kalçası kırılırken, sesi duyan yeğeni ve mahalle sakinleri, kaçan kapkaççıyı kovaladı fakat yakalayamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çantasını kapkaççıya kaptıran ve yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan çantanın içesinde 1 milyon lira değerinde altın olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler kapkaç depremzede kapkaççı
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