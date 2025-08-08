  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı

Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı

Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı
Güncelleme:

Çorum'da resmi plakalı araçla eskort olduğu iddia edilen kadınların taşındığı iddia edildi. Çorum Valiliği, konuyla ilgili tahkikat başladığını duyurdu.

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı araçla eskort olduğu iddia edilen kadınların taşındığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kadının araca bindiği anlar yer alırken olaya tepkiler çığ gibi büyüdü. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır.'' ifadelerine yer verildi. 

text-ad
Etiketler Çorum eskort resmi plakalı araç il özel idaresi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı
Balıkesir'de deprem Balıkesir'de deprem 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti