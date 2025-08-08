Devletin aracıyla eskort taşındı iddiası olay yarattı

Çorum'da resmi plakalı araçla eskort olduğu iddia edilen kadınların taşındığı iddia edildi. Çorum Valiliği, konuyla ilgili tahkikat başladığını duyurdu.

Çorum'da İl Özel İdaresi'ne ait resmi plakalı araçla eskort olduğu iddia edilen kadınların taşındığı iddiası ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kadının araca bindiği anlar yer alırken olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çorum Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, ''Bugün bazı sosyal medya platformlarında ve internet haber sitelerinde, İl Özel İdaresi'ne ait olduğu iddia edilen bir araca ilişkin dolaşıma sokulan video görüntüleri ve buna ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler üzerine Valiliğimizce tahkikat başlatılmış olup, tahkikat sonucuna göre gerekli her türlü müeyyide uygulanacaktır.'' ifadelerine yer verildi.