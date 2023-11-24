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Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama daha

Dilan Polat - Engin Polat soruşturmasında bir tutuklama daha
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Dilan-Engin Polat soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Engin Polat'ın akrabası olduğu bir kişi daha tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Polat çifti soruşturmasında gözaltına alınan Engin Polat’ın muhasebecisi aynı zamanda akrabası olan G.B. da savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

 

(Kaynak)

Etiketler dilan polat engin polat tutuklama bir tutuklama daha muhasebeci
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