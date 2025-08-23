Dilencinin üzerinden çıkan para şok etti: Yarısı için 1 ay çalışan milyonlar var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilerek yakalanan şüphelinin üzerinden 45 bin TL çıktı...
Yalova'da İsmet Paşa Mahallesi Elmalık yolu civarında denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiyi takibe aldı.
Ekiplerin, dilenirken yakaladığı dilencinin üst aramasında ise 45 bin lira ele geçirildi.
Dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlattı. (DHA)
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol