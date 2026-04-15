Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı!

Kocaeli’de direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edilen sürücü, kontrolü kaybederek kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı. O dehşet anları araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, direksiyon başında uyuya kaldığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptı. Meydana gelen kaza, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, uyuya kaldığı öne sürülen M.M. idaresindeki BİR otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.E., H.E. ve N.G.'ye çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken kaza anı saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyri ettiği esnada kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptığı anlar yer alıyor.

Öte yandan, meydana gelen kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

İHA