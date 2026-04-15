İstanbul'da liselilerin ''kız arkadaşıma baktın'' tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta lise öğrencileri arasında çıkan "yan bakma" tartışması sokak ortasında meydan kavgasına dönüştü. "Kız arkadaşıma baktın" iddiasıyla birbirine giren iki grup gencin tekme tokatlı saldırısı cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenyurt’ta bir grup lise öğrencisi "Kız arkadaşıma baktın" diyerek birbirine girdi. Sokakta karşılaşan ve aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öğrenilen gençler tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan o anlar kameraya bakarak yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, daha iki grup lise öğrencisi arasında daha önceden "Kız arkadaşıma baktın" diyerek tartışma çıktı.

Olaydan bir süre sonra sokakta karşılaşan gençler tekme tokat birbirine girdi. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırdı. Yaşanan o kavga anları ise kameralara yansıdı.

