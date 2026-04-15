Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı

Marmara Denizi, Bursa Karacabey açıkları merkezli yeni bir sarsıntıyla gece yarısı yeniden hareketlendi. Geçtiğimiz Salı günü aynı bölgede kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge sakinlerini tedirgin eden bir sarsıntı daha kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. AFAD, yerin 6,01 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntının merkez üssünü Marmara Denizi - Bursa Karacabey açıkları olarak tanımladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak raporlarken, sarsıntının yerin 8,1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. İki kurum arasındaki küçük veri farkları, sismik ölçüm istasyonlarının konum farklılıklarından kaynaklanıyor. Aynı Bölgede İkinci Hareketlilik Bölge, sismik açıdan son 48 saattir dikkat çekici bir yoğunluk yaşıyor. Dün saat 15.42 sularında gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki ilk sarsıntının ardından gece yarısı yaşanan bu ikinci deprem endişe yarattı.