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  4. 17 Mayıs 2019 13:14

Diyarbakır'da kahreden olay ! 2 çocuk boğuldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yağmur suyu birikintisiyle oluşan gölete giren Mehmet Tarhan (10) ve Mustafa Üçdağ'ın (12) cansız bedenlerine ulaşıldı.

Diyarbakır'da kahreden olay ! 2 çocuk boğuldu
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Olay, dün akşam Hani'nin Çardaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tarhan ve Mustafa Üçdağ, mahallede bulunan mermer ocağının içerisinde yer alan yağmur suyundan oluşan gölete girerek, yüzmek istedi. Bir süre sonra çocukların sudan çıkmadığını fark eden çevredekiler, olayı sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri suda Mehmet Tarhan ve Mustafa Üçdağ'ın cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



DHA

hani , gölet , diyarbakır
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